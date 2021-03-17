وقاية تعلن عن وظائف للسعوديين فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى للعمل بمجال التدقيق المالي؛ بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

– رئيس قسم التدقيق المالي.

(Head of Financial Audit Section)

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال، أمن المعلومات، تقنية المعلومات) أو تخصصات ذات صلة.

– خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذي صلة.

– مهارات التحدث والكتابة باللغة الإنجليزية.

– مهارات ممتازة في Microsoft Office (خاصة Word و Excel و PowerPoint).

– مهارات تحليلية.

– مهارات اتصال ممتازة.

أوضحت هيئة الصحة العامة (وقاية)، أن التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).

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