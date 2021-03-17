وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلن مستشفى قوى الأمن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الدمام.

الوظائف المطروحة بمسمى “أخصائي مكافحة العدوى”، ورئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى”.

شروط الوظائف

ويشترط على المتقدمين لشغل الوظائف ما يلي:

• توافر خبرة مناسبة للعمل

رابط التقديم

وأضاف مستشفى قوى الأمن، أن التقديم متاح حاليًا على الوظائف من خلال الرابط التالي هنـا.

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