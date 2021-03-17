وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الدمام.

تفاصيل وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأبرزت إدارة المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس قسم إدارة المخاطر وسلامة المرضى: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الرعاية الصحية، الجودة وسلامة المرضى).

– أخصائي مكافحة العدوى: شهادة البكالوريوس في تخصص مكافحة العدوى.

التقديم على وظائف مستشفى قوى الأمن بالدمام:

وأوضحت إدارة المستشفى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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