وظائف إدارية شاغرة لدى نسما القابضة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من مكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة نسما القابضة:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف المساكن (مكة المكرمة).

– مطور ويب (مكة المكرمة).

– مطور تطبيقات (مكة المكرمة).

– مشرف قاعدة البيانات والتطبيقات (مكة المكرمة).

– مشرف إداري (مكة المكرمة).

– مدير الإعفاء من الرسوم (جدة).

التقديم على وظائف شركة نسما القابضة:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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