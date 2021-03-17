وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير تخطيط الأصول وتغليف الأعمال.

– خبير وسائل الإعلام المدفوعة.

– خبير المحتوى والتواصل.

– عالم البحث والتطوير.

– مهندس مشروع/ الهيدروجين.

– مهندس بيانات.

– مدير الأعمال/ الهيدروجين.

– مدير التصميم.

– المدير التنفيذي للمشتريات/ مقاولات المشاريع.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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