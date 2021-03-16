الخطوط السعودية تعلن عن #وظائف إدارية شاغرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخطوط الجوية العربية السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “مدقق مالي”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف الخطوط السعودية:

وأبرزت الشركة أن الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات، أو الهندسة، أو القانون)، أو أي تخصص ذي الصلة، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الخطوط السعودية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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