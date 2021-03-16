وظائف هندسية شاغرة لدى شركة إميرسون

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة إميرسون الدولية “Emerson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس إنتاج: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الإنتاج، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الكهربائية، هندسة الأجهزة).

– مهندس خدمة أول/ قياس الخزانات والأجهزة: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مدير مبيعات أول: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

– أخصائي خدمة: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الآلات، الهندسة الميكانيكية)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف شركة إميرسون الدولية:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر