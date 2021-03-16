وظائف إدارية شاغرة لدى شركة نادك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية “نادك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة نادك:

وأبرزت شركة نادك الزراعية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف حسابات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– محاسب (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

التقديم على وظائف شركة نادك:

وأوضحت شركة نادك، أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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