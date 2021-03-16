وظائف شاغرة في الهيئة العامة للأوقاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-16

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو غيرها من المجالات ذات الصلة، ويفضل شهادة الماجستير؛ وذلك للعمل بمقر الفرع الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأبرزت الهيئة العامة للأوقاف، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير مكافحة الجرائم المالية.

– أخصائي أول مكافحة الجرائم المالية.

التقديم على وظائف الهيئة العامة للأوقاف:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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