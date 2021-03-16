شكرا لقرائتكم وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
وظائف شاغرة بالخدمات الطبية للقوات المسلحة
يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
اسمع الخبر
أعلنت الخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في (خميس مشيط، الخرج)، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
الوظـائف المتاحة:
1- أخصائي بصريات. (وظيفتان)
– حاصل على درجة البكالوريوس أو دكتوراه معادلة في البصريات.
– لا يشترط وجود خبرة.
– القدرة على تشخيص وعلاج اضطرابات العين وحالاتها.
2- استشاري – أمراض صدرية. (وظيفتان)
– حاصل على درجة الدكتوراه.
– البورد السعودي أو مؤهل عالٍ في الطب العام.
– شهادة تخصص فرعي في الأمراض المعدية من مركز معترف به.
– أربع (4) سنوات من الخبرة المتخصصة بعد التأهيل في الأمراض المعدية في المراكز المعترف بها ، والتي يجب أن تكون سنتان (2) منها على الأقل على مستوى كبار المسجلين في الأمراض المعدية (مستشفيات الفئة أ + ب).
3- استشاري – طب الأسرة. (4 وظائف)
– حاصل على درجة الدكتوراه.
– خبرة 5 سنوات في مجال ذي صلة.
رابط التقديم:
من خلال الرابط التالي: ( اضغط هنــا ).
شارك الخبر
شارك الخبر