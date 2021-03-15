وظائف

#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

#وظائف شاغرة لدى الهيئة الملكية بجازان

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


اسمع الخبر

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية وأمنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الهيئة الملكية في منطقة جازان.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية:

وأبرزت الهيئة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق استثمارات صناعية.

– مفتش هندسي.

– منسق مراقبة مشاريع.

– منسق خدمات صناعية.

– رجل إطفاء.

– منسق استثمارات.

– رجل أمن.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بجازان:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 15 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 
شارك الخبر

شارك الخبر




هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا