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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15
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وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية
للعمل بالبنك بمحافظة جدة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
– مُنسق إداري.
1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مع خبرة في العمل مع المديرين التنفيذيين.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).
التقديم على الوظائف:
من خلال الرابط التالي:
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