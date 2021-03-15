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وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية

للعمل بالبنك بمحافظة جدة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلن البنك الإسلامي للتنمية عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظيفة إدارية لحملة البكالوريوس، للعمل بالبنك بمحافظة جدة، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل الموضحة أدناه:

المسمى الوظيفي:

– مُنسق إداري.

1- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، مع خبرة في العمل مع المديرين التنفيذيين.

3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخصوصًا برامج شركة مايكروسوفت (أوفيس).

التقديم على الوظائف:

من خلال الرابط التالي:

( اضغط هنــا ).
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