وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية بالجبيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الجبيل

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أعلنت الهيئة الملكية بالجبيل توفر وظائف لحملة المتوسطة فما فوق من خلال برنامج التأهيل والإحلال بالجبيل الصناعية، للعمل بشركات القطاع الخاص، وذلك وفقًا لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه:

الوظــائف المتاحة:

1- مشغل حاسب آلي:

– دبلوم (حاسب آلي) مع خبرة سنة.

– المعرفة التامة ببرامج الأعمال (مايكروسوفت أوفيس) والخبرة في إعداد التقارير والعروض.

2- مساعد:

– شهادة المتوسطة مع خبرة سنتين.

– الإلمام بأعمال الزراعة.

رابط التقديم على الوظائف:

من خلال الرابط التالي:

( اضغط هنــا ).

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