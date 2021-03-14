وظائف إدارية شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

تفاصيل وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مساعد مدير ضمان التدقيق الرقمي والبيانات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة، أو علوم الكمبيوتر، أو إدارة مخاطر تقنية المعلومات، أو إدارة الأعمال).

– مدير رقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة البحر الأحمر للتطوير:

وأوضحت شركة البحر الأحمر، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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