وظائف شاغرة لدى فروع متاجر بنده

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بنده للتجزئة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في كل جدة، والباحة.

تفاصيل وظائف شركة بنده للتجزئة:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– رئيس التكاليف والمخزون (جدة): شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، والمالية).

– مساعد بقسم الأجبان (الباحة): شهادة الثانوية العامة كحد أدنى.

التقديم على وظائف شركة بنده للتجزئة:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 إبريل 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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