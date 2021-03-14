وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة الكفاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة الكفاح القابضة، المتخصصة بقطاعات المقاولات والبناء والإنشاء والتجزئة والقطاعات عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها في منطقة تبوك.

تفاصيل وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تخطيط.

– مفتش ميكانيكي لمراقبة الجودة.

– مهندس المشتريات الكهربائية.

– مراقب المستندات.

التقديم على وظائف شركة الكفاح القابضة:

وأوضحت الشركة، أن التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر