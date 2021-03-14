وظائف شاغرة للجنسين في شركة أرامكو روان للحفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أرامكو روان للحفر، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها في محافظة الخبر.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المشتريات (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التشغيل، أو إدارة سلسلة التوريد).

– فني كهرباء (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصصات: (الكهرباء، أو الإلكترونيات).

– فني لحام (للرجال): شهادة الدبلوم في تخصص تقنية اللحام.

– مهندس الأنابيب والمضخات (للجنسين): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف شركة أرامكو روان للحفر:

وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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