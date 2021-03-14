وظائف إدارية شاغرة للجنسين بمجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، والخبر.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممثل مبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق).

– مدير المبيعات (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، التسويق)

، ويفضل شهادة الماجستير.

– موظف استقبال/ مكتب أمامي (الخبر): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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