وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول التخطيط والتحليل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الصناعية، أو إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير إدارة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو تقنية المعلومات، أو نظم المعلومات، أو نظم المعلومات الإدارية)، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي إدارة المرافق: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 14 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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