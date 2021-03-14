وظائف شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فما فوق؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “مدير إدارة سلامة وأمن الصحة”.

شروط الوظائف

واشترطت المراعي في المتقدمين ما يلي:

– شهادة في الصحة والسلامة.

– أي تخصص مشابه أو مؤهل المستوى 4 في ممارسة الصحة والسلامة.

– عضو معتمد في (CMIOSH) – IOSH.

– معرفة عملية جيدة بعمليات السلامة في الحرائق ومكافحتها.

– أن يكون من ذوي الخبرة في الإدارة والتأثير والتواصل وتحديد معايير الصحة والسلامة والأمن.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

رابط التقديم

وأوضحت شركة المراعي، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط الإلكتروني التالي من هنـــا.

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