وظائف إدارية شاغرة في شركة الخدمات الأرضية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مدير التدقيق”؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في المنطقة الغربية.

شروط وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأبرزت شركة الخدمات الأرضية، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للخدمات الأرضية:

وأوضحت شركة الخدمات الأرضية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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