35 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفيات القوات المسلحة بالطائف.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري جراحة شبكية/ عيون.

– استشاري طب وجراحة القلب (عدد 3 وظائف).

– استشاري العناية المركزة (عدد 5 وظائف).

– استشاري العلاج النفسي.

– استشاري جراحة الأوعية الدموية (عدد 3 وظائف).

– طبيب عام (عدد 13 وظيفة).

– طبيب نائب أول/ أمراض الدم للبالغين (عدد وظيفتين).

– طبيب مقيم/ طوارئ (عدد وظيفتين).

– استشاري الطب الطبيعي والتأهيل (عدد 4 وظائف).

– استشاري الأشعة التشخيصية.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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