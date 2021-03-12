وظائف فنية وهندسية شاغرة في مجموعة سيركو

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وهندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في عدد من المدن الكبرى.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رجل إطفاء (سائق/ مشغل).

– رئيس طاقم مكافحة الحرائق.

– رجل إطفاء.

التقديم على وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأوضحت المجموعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر