وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية في 3 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مصمم داخلي (للسعوديين/ الرياض).

– كاتب المخزون (الرياض).

– كاتب المخزون (جدة).

– مسوق/ تاجر مرئي (الخبر).

– كاتب المخزون (الخبر).

– مشرف مستودع (الخبر).

التقديم على وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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