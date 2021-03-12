وظائف صحية وإدارية شاغرة في أرامكو الطبي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلن مركز أرامكو الطبي للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع المركز في كل من الأحساء، الظهران.

تفاصيل وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأبرز مركز أرامكو الطبي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد فني خدمات المعالجة المعقمة.

– طبيب عام.

– أخصائي طب وجراحة العيون.

– مدرب تمريض.

– فني أول معمل أسنان.

– مستشار أول تنمية المواهب.

– أخصائي أشعة.

– أخصائي تقني التصوير التشخيصي.

التقديم على وظائف مركز أرامكو الطبي:

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر