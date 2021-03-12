الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

#وظائف شاغرة لدى شركة سيمينس في 3 مدن

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها القائمة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.

تفاصيل وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأبرزت شركة سيمينس الألمانية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس الاختبار والتكليف

– مشروع المترو (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، أو الهندسة الميكانيكية).

– أخصائي الجودة والبيئة والصحة والسلامة (جدة): شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الصناعية).

– مدير برامج التوطين (للسعوديين/ الخبر): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (التجارة، إدارة الأعمال، الهندسة).

التقديم على وظائف شركة سيمينس الألمانية:

وأوضحت سيمينس الألمانية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 11 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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