وظائف شاغرة في شركة السلام لصناعة الطيران

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، المتخصصة بمجال صيانة الطائرات التجارية والعسكرية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السلام لصناعة الطيران:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– فني دهان/ طلاء الطائرات: شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة السلام لصناعة الطيران:

وأوضحت السلام لصناعة الطيران أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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