32 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية، ومستشفيات القوات المسلحة بالخرج.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب نائب أول/ أمراض الكلى (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب/ غرفة الطوارئ (عدد 3 وظائف).

– طبيب نائب أول/ غرفة الطوارئ (عدد وظيفتين).

– مساعد مدير التمريض.

– ممرض قانوني ثانٍ/ العمليات.

– مدير التمريض.

– ممرض قانوني ثانٍ/ الطوارئ (عدد 3 وظائف).

– رئيسة تمريض/ التمريض.

– ممرضة قانونية/ جناح ما بعد الولادة (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني ثانٍ/ وحدة أمراض الكلى (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثانٍ/ طب الأسرة والمجتمع (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني ثانٍ/ جناح الرجال (عدد 5 وظائف).

– ممرض قانوني ثانٍ/ العيادات الخارجية.

– ممرض قانوني ثانٍ/ الجراحة.

– رئيسة تمريض/ جناح ما بعد الولادة.

– أخصائي أشعة (عدد وظيفتين/ للنساء).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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