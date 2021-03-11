وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل تكنولوجيا الأفراد: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو الموارد البشرية)، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير علاقات الموظفين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مهندس أول التكلفة: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (مسح الكميات، أو الهندسة، أو إدارة المشاريع والبناء، أو إدارة الأعمال، أو الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة.

التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة المشروع، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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