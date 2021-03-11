وظائف إدارية شاغرة في البنك السعودي الفرنسي بعدة تخصصات

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول دعم المكتب الأمامي.

– مسؤول المالية.

– مدير مشروع.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 10 مايو 2021م.

وأفادت إدارة البنك أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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