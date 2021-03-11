وظائف هندسية شاغرة في شركة المراعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الخرج.

تفاصيل وظائف شركة المراعي:

وأبرزت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس شبكات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الحاسوب، هندسة الشبكات).

– مهندس شبكات: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة الحاسوب.

التقديم على وظائف شركة المراعي:

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 11 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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