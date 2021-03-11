شكرا لقرائتكم 44 #وظيفة شاغرة للجنسين في وزارة الحج والعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (44) وظيفة إدارية شاغرة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام، على المرتبة الرابعة وحتى التاسعة، للعمل بفروع الوزارة في منطقة مكة المكرمة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

– مراقب (المرتبة الرابعة/ عدد 3 وظائف).

– مراقب حج وعمرة (المرتبة السادسة/ عدد 4 وظائف).

– مراقب خدمات (المرتبة السادسة/ عدد 3 وظائف).

– مأمور علاقات عامة (المرتبة السادسة/ عدد وظيفتين).

– محامي مساعد (المرتبة السادسة/ عدد وظيفتين).

– باحث مشاريع مساعد (المرتبة السادسة).

– باحث تطوير إداري مساعد (المرتبة السادسة).

– باحث تطوير موارد بشرية (المرتبة السادسة).

– باحث توظيف مساعد (المرتبة السادسة).

– باحث تدريب وابتعاث مساعد (المرتبة السادسة).

– باحث تنظيم مساعد (المرتبة السادسة).

– باحث مكتبات مساعد (المرتبة السادسة).

– مصمم جرافيكس (المرتبة السادسة).

– محلل نظم (المرتبة السابعة).

– مراقب إنشاءات (المرتبة السابعة).

– باحث أمن وسلامة (المرتبة السابعة).

– محلل نظم أول (المرتبة الثامنة/ عدد 4 وظائف).

– باحث تطوير إداري (المرتبة الثامنة/ عدد 3 وظائف).

– باحث إحصاء (المرتبة الثامنة/ عدد وظيفتين).

– أخصائي تقنية معلومات (المرتبة الثامنة/ عدد وظيفتين).

– مطور برامج أول (المرتبة الثامنة).

– أخصائي علاقات عامة (المرتبة الثامنة).

– باحث قضايا (المرتبة الثامنة).

– باحث تخطيط (المرتبة الثامنة).

– باحث إعلامي (المرتبة الثامنة).

– مهندس معماري (المرتبة الثامنة).

– باحث تدريب وابتعاث (المرتبة الثامنة).

– أخصائي تخطيط (المرتبة التاسعة).

شروط وظائف وزارة الحج والعمرة:

وبيّنت الوزارة أن المؤهلات والشروط المطلوبة هي:

– خريجو وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها.

– خريجو وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه).

– الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية.

– يشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

– يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال/ النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

– جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

– المتقدمين/المتقدمات الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث أن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ـه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ـة) من الإعلان نهائيًا (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة.

– يشترط لشغل وظائف المراقبين إتقان اللغات التالية: (التركية، الأوزبكية، الملايوية، الفارسية، الأردية، الصينية).

طريقة التقديم على وظائف وزارة الحج والعمرة:

وأوضحت وزارة الحج والعمرة، أنَّ على الراغبين والراغبات بالتقديم تسجيل طلباتهم من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 4 شعبان 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 10 شعبان 1442هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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