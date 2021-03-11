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#وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو في 5 مدن

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

#وظائف شاغرة لدى شركة سدافكو في 5 مدن

لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد


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أعلنت الشركة لمنتجات الألبان والأغذية “سدافكو”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص المحاسبة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من سكاكا، وشقراء، وحفر الباطن، وتبوك، والطائف.

تفاصيل وظائف شركة سدافكو:

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب فرع (سكاكا).

– محاسب فرع (شقراء).

– محاسب فرع (حفر الباطن).

– محاسب فرع (تبوك).

– محاسب فرع (الطائف).

التقديم على وظائف شركة سدافكو:

وأوضحت الشركة أنَّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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