90 #وظيفة شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى القوات المسلحة بنجران.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تقنية قلب (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض (عدد 60 وظيفة).

– فني تمريض/ عناية مركزة (عدد وظيفتين).

– فني تمريض/ عمليات (عدد 5 وظائف).

– فني تمريض/ طوارئ (عدد 3 وظائف).

– فني تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد 6 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عناية مركزة (عدد 3 وظائف).

– أخصائي تمريض/ عمليات.

– طبيب استشاري جراحة مخ وأعصاب.

– أخصائي تمريض/ طوارئ.

– أخصائي تمريض/ تنويم رجال ونساء (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 24 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



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