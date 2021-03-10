25 #وظيفة شاغرة بفروع شركة نوماك في 4 مدن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت شركة نوماك للتشغيل والصيانة “NOMAC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين وغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في كل من الشقيق، ورابغ، والشعيبة، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مراقبة الحالة (الشقيق).

– فني أجهزة وتحكم (رابغ).

– فني أجهزة وتحكم (الشعيبة).

– مشغل معدات (الشعيبة).

– مشرف مراقبة الأجهزة (رابغ).

– نائب مدير عمليات الطاقة (رابغ).

– كيميائي (الشعيبة).

– مهندس مراقبة الحالة (رابغ).

– مهندس ميكانيكي (رابغ).

– أمين المخزن (رابغ).

– فني أجهزة وتحكم (جدة).

– رئيس الكيميائيين (رابغ).

– مشرف ميكانيكي (الشقيق).

– مهندس دعم الأجهزة والتحكم (جدة).

– مشرف كهربائي (رابغ).

– مشرف كهربائي (الشقيق).

– فني كهرباء (رابغ).

– فني كهرباء (الشعيبة).

– فني أجهزة وتحكم (رابغ).

– مشرف ميكانيكي (الشعيبة).

– مهندس كهرباء (رابغ).

– مهندس طاقة (رابغ).

– مشرف ميكانيكي (رابغ).

– فني أجهزة وتحكم (الشقيق).

– فني كهربائي (الشقيق).

التقديم على وظائف شركة نوماك:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).



شارك الخبر