وظائف إدارية شاغرة في شركة أسمنت ينبع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة أسمنت ينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “رئيس قسم الذكاء التسويقي”؛ وذلك للعمل بمقر الإدارة العامة للشركة في محافظة جدة.

شروط وظائف شركة أسمنت ينبع:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (التسويق، المبيعات، الاقتصاد)، أو المجالات ذات الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف شركة أسمنت ينبع:

وأوضحت شركة أسمنت ينبع، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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