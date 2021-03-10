12 #وظيفة شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج التأهيل والإحلال لتوطين الوظائف في الهيئة الملكية بالجبيل الصناعية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الكفاءة المتوسطة والثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى “شركة محجوب، وشركة أبناء عبدالله حسين المطوع القابضة، وشركة الشلوي العالمية للتجارة والمقاولات، ومؤسسة الخلية المتحدة لمكافحة الحشرات، وشركة المعدات والخدمات الفنية المحدودة- إيتكس” في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأبرز البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس مبيعات أنظمة أمنية (للجنسين).

– مشرف مراقبة العمل (للرجال).

– مشرف الصيانة (للرجال).

– مدير مشروع (للرجال).

– مفتش ميداني (للرجال).

– مراقب عمال حرفي المباني (للرجال).

– مراقب عمال الكهروميكانيكية (للرجال).

– فني كهربائي (للرجال).

– عمال نظافة (للرجال).

– مشرف مستودعات (للرجال).

– مساعد ميكانيكي (للرجال).

– أمين مستودع (للجنسين).

التقديم على وظائف برنامج التأهيل والإحلال:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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