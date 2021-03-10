الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

#وظائف إدارية شاغرة في هيئة المحتوى المحلي

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محلل التسويق: شهادة البكالوريوس في تخصص التسويق، أو أي تخصص ذي الصلة.

– محلل طلب البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو علوم المعلومات، أو علوم البيانات)، أو مجال ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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