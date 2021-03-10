وظائف إدارية شاغرة لدى الجمارك السعودية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الجمارك السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للجمارك:

وأبرزت الهيئة العامة للجمارك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– رئيس قسم حوكمة البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة، ويفضل شهادة الماجستير.

– محلل أول استثمار: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاستثمار، الإدارة المالية، المحاسبة)، أو أي مجال آخر ذي الصلة.

– مدير إدارة عمليات البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب والمعلومات، أو أي من التخصصات ذات العلاقة، ويفضل شهادة الماجستير.

التقديم على وظائف الجمارك السعودية:

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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