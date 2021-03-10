وظائف شاغرة في برنامج خدمة ضيوف الرحمن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-10

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، التابع لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الهندسة، أو علوم المعلومات، أو الاقتصاد، أو الإحصاء)، أو أي مجال ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفرع مكاتب البرنامج في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وكشف البرنامج، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير إدارة الأداء.

– مساعد مدير التخطيط الاستراتيجي.

– محلل أول التخطيط الاستراتيجي.

التقديم على وظائف برنامج خدمة ضيوف الرحمن:

وأوضح البرنامج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 31 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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