المملكة السعودية تسمح للعامل الوافد بالانتقال عند انتهاء عقد عمله دون موافقة صاحب العمل

محمد الفلاح - الثلاثاء 9 مارس 2021

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية اليوم الثلاثاء أن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص بالمملكة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الأحد المقبل.



وقالت وزارة الموارد البشرية في بيان اليوم الثلاثاء، إن "الخدمات التي تقدمها المبادرة تتيح للعامل الوافد الانتقال عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة".

وأشارت إلى أنها تقدم خدمة الخروج والعودة التي تسمح للعامل الوافد بالسفر خارج المملكة وذلك عند تقديم الطلب مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا.

ولفتت الوزارة إلى أن المبادرة تقدم خدمة الخروج النهائي التي تمكن العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إشعار صاحب العمل إلكترونيا دون اشتراط موافقته، بالإضافة إلى إمكانية مغادرة المملكة مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد.

وأوضحت أن الخدمة تشمل جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص.