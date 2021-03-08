39 #وظيفة شاغرة للجنسين بمستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر عدد من الوظائف الصحية الشاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى مستشفيات القوات المسلحة بالطائف، ومستشفى القوات المسلحة بالجنوب، ومستشفى القوات المسلحة بجازان، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة، ومستشفى القوات المسلحة بحفر الباطن.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– ممرض قانوني أول/ الكلى.

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة للأطفال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ الطوارئ.

– ممرض قانوني أول/ عناية القلب المركزة.

– ممرض قانوني أول/ جراحة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ جراحة نساء (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ باطنة رجال (عدد وظيفتين).

– ممرض قانوني أول/ العناية المركزة لحديثي الولادة (عدد 6 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ العمليات (عدد 3 وظائف).

– ممرض قانوني أول/ الأطفال (عدد 3 وظائف).

– فني تقنية قلب (عدد 6 وظائف).

– طبيب نائب أشعة/ نساء وولادة (عدد وظيفتين).

– أخصائي أشعة/ القلب.

– استشاري جراحة عظام.

– فني تخطيط كهربائية الدماغ.

– فني تخطيط كهربائية القلب (عدد وظيفتين).

– طبيب نائب أول طب طوارئ.

– أخصائي أشعة التصوير المقطعي (عدد وظيفتين).

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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