وظائف إدارية شاغرة لدى شركة إمداد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة إمداد الخبرات المحدودة، التابعة لشركة عِلم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأبرزت شركة إمداد، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي تطوير الأعمال.

– أخصائي التوظيف.

– مساعد أخصائي تطوير الأعمال.

– مدير مشروع.

التقديم على وظائف شركة إمداد الخبرات:

وأوضحت شركة إمداد، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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