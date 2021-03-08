وظائف إدارية شاغرة للجنسين في شركة التعاونية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين من الرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مدينة الرياض، ومحافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– تنفيذي خدمة العملاء (للنساء/ الرياض).

– تنفيذي مبيعات (للجنسين/ جدة).

التقديم على وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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