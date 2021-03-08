وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول برامج التعلم والتطوير: شهادة البكالوريوس في تخصص تجاري، أو أي مجال ذي الصلة.

– مسؤول التسليم الرقمي: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات ذات الصلة.

– مدير أول تحقيق وتقارير مكافحة غسل الأموال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الاحتيال، المخاطر، مكافحة غسل الأموال، التدقيق).

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 8 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 مايو 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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