وظائف هندسية شاغرة بجامعة الملك سعود الصحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض، وبفروع الجامعة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف جامعة الملك سعود للعلوم الصحية:

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس ميكانيكي (الرياض).

– مهندس مدني/ إنشائي (الرياض).

– مهندس مشاريع مساعد (الرياض).

– مهندس تخطيط (الرياض).

– مهندس ميكانيكي (جدة).

التقديم على وظائف جامعة الملك سعود:

وأوضحت الجامعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 24 رجب 1442هـ؛ ويستمر التقديم حتى يوم الأحد الموافق 8 شعبان 1442هـ.

ويمكن للراغبين في التقديم لهذه الوظائف معرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الدخول على الرابط التالي: (هنا).

شارك الخبر