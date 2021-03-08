وظائف صحية وإدارية شاغرة في مستشفى الملك فيصل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للجنسين من السعوديين وغير السعوديين.

شروط وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وبينت إدارة المستشفى أنَّ الوظائف متاحة لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في كل من الرياض، وجدة.

أما عن الوظائف المتاحة بالمستشفى فهي كالتالي:

– أخصائي مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض).

– فني مختبر (عدد وظيفتين/ الرياض).

– فني ثانٍ/ إمداد غرف العمليات (الرياض).

– مشارك إداري (الرياض).

– استشاري مساعد طب الأورام (جدة).

– ممرض أول (جدة).

طريقة التسجيل في وظائف مستشفى الملك فيصل التخصصي:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 23 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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