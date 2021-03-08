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شكرا لقرائتكم هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08
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وأضافت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا.
هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.
تفاصيل الوظائف الشاغرة
وتشمل الوظائف :
– أخصائي المعلوماتية الصحية
– أخصائي سياسات الذكاء الاصطناعي الصحية.
رابط التقديم على الوظائف
وأضافت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا.
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