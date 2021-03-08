الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وتشمل الوظائف :

– أخصائي المعلوماتية الصحية

– أخصائي سياسات الذكاء الاصطناعي الصحية.

رابط التقديم على الوظائف

وأضافت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا.

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