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هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-08

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي تعلن عن وظائف شاغرة

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلنت الهيئة للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض.

تفاصيل الوظائف الشاغرة

وتشمل الوظائف :

– أخصائي المعلوماتية الصحية

– أخصائي سياسات الذكاء الاصطناعي الصحية.

رابط التقديم على الوظائف

وأضافت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي هنا.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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