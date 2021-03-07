وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الزامل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

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أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، على مسمى “أخصائي الاتصالات”؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الخبر.

شروط وظائف مجموعة شركات الزامل القابضة:

وأبرزت مجموعة الزامل، أن الوظائف متاحة للرجال والنساء من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، أو الصحافة، أو الإعلام، أو العلاقات العامة)، أو أي مجال ذي الصلة، مع وجود خبرات سابقة.

التقديم على وظائف مجموعة الزامل القابضة:

وأوضحت مجموعة الزامل أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



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