وظائف شاغرة للجنسين في مستشفيات القوات المسلحة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-07

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

اسمع الخبر

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية لـ القوات المسلحة، عن توفر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالرياض، ومستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بجدة.

تفاصيل وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وبينت الإدارة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– طبيب أخصائي/ طب الأسرة والمجتمع (عدد 4 وظائف).

– أخصائي مخ وأعصاب.

– طبيب مقيم/ طب طوارئ.

– استشاري طب باطني/ تلطيفي.

التقديم على وظائف الخدمات الطبية للقوات المسلحة:

وأوضحت الإدارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 7 مارس 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)



شارك الخبر